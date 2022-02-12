سبها الطبي يسجل 16 إصابة خلال يومين في الجنوب

أفاد مركز سبها الطبي بتسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومين في الجنوب.

وأوضح المركز في بيان، أن مختبره تسلم يوم الأربعاء 19 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 10 منها، فيما تأكدت إصابة 9 حالات جميعها من سبها، إضافة الى تسجيل حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة، وتوزعت الحالات على 8 حالات بين الرجال وحالة واحدة لمرأة.

أما يوم الخميس فاستقبل المركز 15 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7 منها، وتأكدت 8 إصابات منها 5 رجال و3 نساء توزعت في سبها 5 حالات وفي كل من أوباري وتراغن ووادي عتبة حالة واحدة.

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