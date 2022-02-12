وزير خارجية إيطاليا: يجب توحيد أوروبا في دعم العملية السياسية بليبيا

اتفق وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، و الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بورّيل على أهمية الحفاظ على وحدة هدف الدول الأوروبية الأكثر التزامًا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا لدعم العملية السياسية التي تقودها وتيسّرها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية الذي أكد أن العملية السياسية في ليبيا والوضع في منطقة الساحل مع التطورات الأخيرة في مالي والأزمة في أوكرانيا، كانت في قلب المحادثة الهاتفية، التي أجريت أمس، بين دي مايو وبين بوريل.

وكان اجتماع مهم عُقد هذا الأسبوع على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الخارجية شهد حضور سفراء ومديرين سياسيين لوزارات خارجية مجموعة دول 3 + 2 فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الإمارات وقطر وتركيا وروسيا، وأيضا مشاركة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الإطار السياسي الليبي .