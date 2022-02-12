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الروياتي: من خرج في بيان مصراتة بعض وليس عدد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي، أحمد الروياتي، اليوم السبت، “ما اصغر مصراته كما يبدو لكي تمثلوها أنتم فقط وما اضيقها لهذه الدرجة لكي يحتويها هذا المكان دون غيره، وموسع بالنا ولكي نذكركم ان مصراته اكبر منا جميعا، وانها اصغر من ان نختزل كل ليبيا فيها، ارتقوا واعتدلوا يرحمكم الله، فالى الدولة ماضون ش ام أ”.
الروياتي، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “ومرة تانية يا قناة ليبيا الاحرار كلمة عدد يجب ان تُستبدل بكلمة بعض و تكون في اول الخبر وليس اخره، لكي تكونوا اكثر شفافية كما تدعون، ونكون اقل نقد كما تطلبون”.

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قناة ليبيا الحدث

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