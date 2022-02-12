أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم توجه المستثمرين لإعمار ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع الأمين العام بجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورتها العادية 109 بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لمناقشة الملفات الاقتصادية بالمنطقة.

وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل منطقة التجارة الحرة الكبرى وتنشيط تجارة العبور وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية وتنويع الاقتصاد.

وأشاد الأمين العام بجامعة الدول العربية بنجاح الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة دولة ليبيا والقرارات الصادرة عنها، مؤكداً دعم الجامعة العربية لدولة ليبيا من خلال توجيه أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي، وتعزز دورها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمنطقة.