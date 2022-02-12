مصادر يونانية: تشغيل أولى الوحدات الأربع لمحطة كهربائية في طبرق منتصف العام

أفادت وسائل إعلام يونانية بتشغيل أولى الوحدات الأربع لمحطة كهربائية في طبرق، تدشنها شركة يونانية في النصف الأول من العام الجاري، عندما يجري تعزيز نظام الطاقة بـ185 ميغاوات، وهو ما يغطي الاحتياجات المتزايدة للبلاد من الطاقة خلال فترة الصيف.

وقالت نفس المصادر إن المجموعة الصناعية ميتيلينيوس ومقرها اليونان تواصل بناء محطة لتوليد الطاقة بالديزل بقدرة 740 ميغاوات في طبرق وفقا للجدول الزمني الأولي، لافتة إلى أن البلاد تواجه انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، ومن شأن المشروع الذي تنجزه الشركة اليونانية مع الشركة العامة للكهرباء أن ينعكس تشغيله بشكل سلس على آلاف المنازل والشركات في البلاد.

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