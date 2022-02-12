الاتحاد الأوربي : الليبية ابتهال الشامي هي مصدر الإلهام لسيدات وطنها …

احتفى الاتحاد الأوروبي، بإنجاز الباحثة الليبية، ابتهال الشامي ، والتي اكتشفت مادة تساهم للتّغذية الكهربائية، كانت ليبيا في أمس الحاجة لها،

ولفت الاتحاد الأوروبي في تقرير له اليوم، إلى أن ابتهال جمعت مع زوجها المواد المحلية وطورت نموذجا أوليا مضادا للتآكل لتعزيز التربة استخدمته لأول مرة شركة كهربائية، قبل أن يصبح منتجا كامل المعالم يتهافت عليه الطّلب من العديد من الشركات المحلية.

وقال التقرير، إن شركات الكهرباء بحثت عن المواد الضروريّة لضمان تأريض التّربة، عندما توقّفت الواردات بسبب جائحة كوفيد، وهي تقنية حاسمة، في إنتاج الكهرباء.

وفي تصريح لها قالت الشامي انه : لابدّ ان تتوفّر للمستشفيات أو الفنادق أو الأبراج الكهربائية نظم سليمة وموثوقة للتّغذية الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال التأريض، لكن مقاومة التربة عالية جدا، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق للحد من تلك المقاومة

وبحسب التقرير، استمر الطّلب على المادّة التي اكتشفتها ابتهال، حتّى بعد استئناف الواردات، مع انخفاض سعرها عن المنتجات الأخرى بنسبة 60٪، كما أن العملاء «يثقون بنا وبجودة منتجاتنا المحليّة»، وفق ابتهال نفسها.

واهتمّت المنظمات الدولية بالمنتج الذي طوّرته الباحثة الليبية، ممّا مكّنها من الحصول على جوائز في معرض ممول من الاتحاد الأوروبي، لصالح رائدات الأعمال ومبادرة النّساء في إفريقيا ….

كما وصف التقرير ابتهال، بـ«المرأة الخارقة ومصدر الإلهام»، حيث قال إنها تستطيع التوفيق بين عملها كباحثة ومحاضرة ومشرفة في الجامعة ومهندسة كهربائية ورائدة أعمال

وفي حديث لها قالت ابتهال: «لا أريد أن تعتقد ابنتي انّ النساء لسن على قدم المساواة مع الرجال»، مؤكدة أنّ المرأة مطالبة بأن تعمل أكثر لتبرهن على قدراتها، خاصة في الأوساط التي تشجّع على بقاء المرأة في المنزل،.

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