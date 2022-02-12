مطالبة بمنحها الثقة في سرت.. بلدية سرت تعلن دعمها للحكومة الجديدة

العنوان-سرت

أكدت بلدية سرت، الجمعة، على دعم ما جاء في جلسات مجلس النواب بخصوص وضع خارطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المُحدد بعد أربعة عشر شهراً من تاريخه.

واقترح المجلس البلدي أن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة بمدينة سرت لما لها من دور تاريخي في توحيد الصف.

وأشاد المجلس البلدي “بما خلصت إليه جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي توسمنا فيها الخير تجاه ليبيا عامة ومدينة سرت خاصة ولكن للأسف الشديد لم تكن في مستوى”.

وأوضح المجلس البلدي أنه يؤيد ما خلصت إليه جلسة ملس النواب المنعقدة في 10 فبراير 2022 بشأن اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وتابع: “نأمل أن تكون هدة الحكومة ليبية بدون أجندات خارجية وبرعاية مجلسي النواب والدولة”.