الحويج يبحث مع نظيرته المصرية سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيرته المصرية نفين جامع سبل تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار بين البلدين

كذلك ناقش الطرفين سبل دعم اللجان الفنية ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، إذ اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية …

وقد اكدا الوزيرين خلال اللقاء الذي عقد على هامش اعمال الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ،، على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والبناء على المقومات و الامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى …..

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