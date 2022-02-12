مجلس الدولة: المشري بحث التطورات الليبية مع وزير الدفاع التركي وسفراء أمريكا وألمانيا وإيطاليا

ناقش رئيس مجلس الدولة الاستشاري التطورات في الساحة الليبية مع عدد من سفراء الدول الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان أن المشري مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا “رتشارد نورلاند”، وبحث الجانبان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهمية الدفع نحو المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات.

وأشار بيان مجلس الدولة إلى أن المشري تلقى مكالمة هاتفية من السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، وناقش الطرفان خلال المكالمة عدة ملفات وعلى رأسها آخر التطورات السياسية الجارية بالبلاد، وأهمية الدفع بالمسار الدستوري للوصول إلى انتخابات بشكل قانوني وسليم.

وفي نفس السياق، قال المكتب الإعلامي إن المشري التقى السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو “، بالعاصمة طرابلس، وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، وقد أكد المشري على أهمية الدفع بالمسار الدستوري؛ للوصول للانتخابات وتلبية رغبة الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة، على حد قوله.

وأجرى المشري مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار”، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا، وناقش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد؛ إذ أكد المشري على أهمية الدفع بالمسار الدستوري، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، فيما أكد “أكار” استمرار دعم بلاده لليبيا؛ للوصول إلى استقرار دائم في البلاد، بحسب البيان.