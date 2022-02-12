عميد بلدية أوجلة يتابع عراقيل عمل شبكتي المياه والصرف الصحي مع المسئولين

بحث عميد بلدية أوجلة ، مع مدير إدارة “الوسطى الشرقية”، بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الصعوبات التي تعرقل عمل شبكتي المياه والصرف الصحي بالمدينة –

وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي بالبلدية.

وتابع المسؤولان خلال اجتماع عقداه داخل مقر ديوان البلدية، آلية سير عمل بالمراكز والمكاتب التابعة لإدارة الشركة بالبلدية، بحضور رئيس مكتب شركة المياه والصرف الصحي في مدينة أوجلة بمنطقة الواحات …

و أكده مدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ان زيارة وفد إدارة شركة المياه لبلدية أوجلة جاء بهدف متابعة الاحتياجات الضرورية والمستعجلة للعاملين بالمراكز، ، وذلك حرصاً من الإدارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل نطاق مكاتب الواحات ..

ومن الجدير بالذكر أن وفد إدارة شركة المياه والصرف الصحي قد زار -عقب الاجتماع- المحطات والمراكز الواقعة بالبلدية، للوقوف على احتياجاتها والعمل على توفير جميع ما يلزم لحل هذه الأزمة التي تشهدها الكثير من البلديات الليبية،