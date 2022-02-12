“قوة عسكرية وعلاقات متشابكة”.. لماذا اختير باشاغا خلفا للدبيبة؟

بينما كان الليبيون يتساءلون عن حقيقة محاولة اغتيال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، تم الإعلان عن اسم فتحي باشاغا، ليخلفه على رأس حكومة جديدة، لينصبّ الاهتمام حول أسباب اختيار مجلس النواب لوزير الداخلية السابق ليقود المرحلة المقبلة من المسار الانتقالي المتعثر.

وكان الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، قال الثلاثاء، إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى، وفق لما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.

اختيار باشاغا راجع لـ “امتلاكه قوة عسكرية وسياسية وعلاقات دولية متشابكة تمكنه من فرض حكومته حتى، لو لم يسلم الدبيبة بذلك”، وفق المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي.

وكان مجلس النواب وافق على مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية.

ملامح عن البرنامج الحكومي للمترشح لرئاسة الحكومة السيد فتحي باشاغا pic.twitter.com/qXq0hCXheO — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) February 9, 2022

وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا، لكن ليس ذلك ما ساعده على الظفر بالمنصب بل “موقعه في المشهد السياسي الليبي، وعلاقاته الخارجية”، وفق المهدوي.

مكانة دولية

المهدوي قال في شأن باشاغا إنه رجل له مكانته على الساحة الدولية، فهو وزير داخلية سابق عرف بقوته خلال فترة عمله على رأس أكثر الوزارات المعنية بالوضع الأمني، في ليبيا.

وأضاف لموقع الحرة بالخصوص: “العالم يتعامل بسياسة الأمر الواقع وباشاغا قادر على كسر الجمود المحلي والدولي بخصوص الأزمه الليبية”.

وكان رئيس الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة “موازية”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، ابراهيم بلقاسم، أن باشاغا بالنسبة لليبيين يعتبر “رجل حرب وسلم”، لأنه كان مفاوضا جيدا في حوار الصخيرات سنة 2014، وكان أحد أعمدة الحوار بترؤسه كتلة النواب المقاطعين.

وفي اتصال مع موقع الحرة، قال بلقاسم الذي يقيم في القاهرة، إن باشاغا كان إلى جانب ذلك، القائد السياسي لمواجهة الحرب على طرابلس، حيث قاد المعسكر المقاوم للهجوم على العاصمة الليبية.

وفي في الرابع من إبريل 2019، أمر المشير خليفة حفتر قواته بدخول طرابلس، معقل حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، التي واجهته بقوة، وكان باشاغا من ضمن الرافضين لمساعي حفتر وقتها.

ومؤخرا أصبح الرجل، وفق ابراهيم بلقاسم، يتمتع بدعم دولي واضح، حيث ترى العديد من الدول أنه يمكن أن يعوّل عليه في هذه المرحلة.

تقاربات

ويحظى باشاغا بدعم كل من مصر وفرنسا وبريطانيا، بحسب قوله، وهو داخليا من بين الأسماء التي تحقق نوعا من الإجماع في صفوف الليبيين.

أما في الجبهة الداخلية، فيرى الرجل أن وصول باشاغا إلى منصبه الحالي، جاء بناء على تقاربات، كان هو أحد المبادرين بها.

يُذكر أن باشاغا سعى للم شمل القوى الفاعلة في المشهد الليبي، حيث سبق وأن زار بنغازي في ديسمبر 2021، عشية الانتخابات الرئاسية التي أجهضت قبل إجرائها في 24 من نفس الشهر.

والتقى باشاغا وقتها بخليفة حفتر وعدد من المرشحين لانتخابات الرئاسة المجهضة، ثم انتقل لمصر بعد أسابيع، حيث التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

يقول بلقاسم في هذا الصدد، إن تلك التحركات توجت بتوافق جميع تلك الأطراف بضرورة تشكيل حكومة جديدة، يكون باشاغا رئيسا لها.

وبالنظر إلى حساسية الموقف، يرى بلقاسم ضرورة أن يتكفل كل من حفتر وعقيلة صالح “بأنفسهما” وفق تعبيره، بحماية حكومة باشاغا والعمل على تأييدها لتتمكن من الانتقال بليبيا إلى بر الأمان.

وأضاف بلقاسم أنه “حتى الراديكاليين في المعسكر الشرقي” أظهروا دعما لباشاغا وهو في نظره أمر لم يتحقق في ليبيا منذ زمن.

توافق

ووفقا لذات المحلل، فإن حالة التوافق في الشرق والغرب بخصوص انتخاب باشاغا “ستدفع به ليكون أفضل من غيره في تسيير المرحلة المقبلة”.

ويبقى الاستحقاق الأهم بالنسبة لباشاغا هو تشكيل حكومة تحتضن جميع الأطراف الليبية بما فيها أنصار النظام السابق، ممثلين في المؤيدين لسيف الإسلام القذافي، وفق ذات المحلل.

وأسقط الليبيون في فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر.

وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات الخارجية.

وفي مارس 2021، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة.

وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.