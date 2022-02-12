بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 12 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 12 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على أغلب المناطق خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13-18 ) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الإثنين .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا .

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-19) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 -24)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:49).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:52).