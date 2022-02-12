حكومة «الوحدة» تنفي استقالة وزير التعليم العالي: مستمر في منصبه

نفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مؤكدة أن الوزير مستمر في مهامه.

وقالت الحكومة في بيان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إنه «لا صحة للقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي».

وجاء في خطاب الاستقالة «المتداول» أن الوزير يستقيل «تلبية لنداء الوطن واحترامًا لمبدأ الشرعية القانونية وحماية وحدة التراب الليبي ومنع الانقسام والانشقاق والفرقة».

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كما تضمن الخطاب دعوة الوزير إلى بقية زملائه بانتهاج المسلك ذاته والاستقالة، «لتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها».

والخميس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة؛ فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمنصبه؛ ما يجعل البلاد أمام حكومتين حتى اللحظة الراهنة.