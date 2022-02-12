الارصاد: تكاثر للسحب وأمطار خفيفة اليوم.. وتقلبات جوية جديدة الاربعاء على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة ، وتتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصةً على المناطق الساحلية ، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبياً يوم الإثنين على بعض المناطق الغربية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من يوم الأربعاء بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة ، وسنوافيكم في نشراتنا القادمة بالمزيد من التفاصيل .

وفي تقرير سابق للارصاد الجوية اشارت مساء الجمعة إلى أن الطقس بداية الاسبوع مستقر على كامل ارجاء البلاد مع درجات حرارة تترواح بين 14 إلى 20 درجة مئوية ولاتتعدى( 14 ) على المرتفعات الغربية والشرقية، نهاية الأسبوع بإذن الله تعالى ستكون مغايرة على المنطقة الغربية حيث يصل منخفض جوي يساهم فى انتشار السحب الماطرة وانخفاض لدرجات الحرارة . والله أعلم