الحاجي: يجب التحشيد وفتح باب التطوع والإعداد لحربٍ فاصلة

قال جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، تعليقاً على المستجدات السياسية، إنه يجب التحشيد وفتح باب التطوع والإعداد لحرب فاصلة طالما مجرم الحرب حفتر حر طليق على التراب الليبي، وفق قوله.

أضاف الحاجي على فيسبوك: “لا يمكن الاستمرار عشر سنوات أخرى بهذا الوضع بوجود الجيف متصدري المشهد، وخريطة الطريق نحو انتخابات برلمانية في موعدها خيار السواد الأعظم من الشعب الليبي ماضية خيار لا رجوع فيه بعون الله للتخلص من المجلسين”.

واختتم قائلًا: “الجيف التي تمشي على بطونها .. أما الخونة والمجرمين واللصوص فمصيرهم أسود عندما تُقام الدولة” وفق تعبيره.