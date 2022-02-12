داعش في ليبيا.. خطر ينذر بموجة إرهاب مخيفة تستلزم تحركًا عاجلاً

أطلقت قوى دولية وإقليمية تحذيرًا من أن تصبح الأراضي الليبية منطلقًا جديدًا لتنظيم داعش الإرهابي، مما يسمح له بشنّ سلسلة جديدة من الاعتداءات التي تطال بشكل خاص دول شمال أفريقيا ودول الساحل.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد تحركات “داعش” في عدد من المناطق، على رأسها “ليبيا والعراق وسوريا”.

ودعا المسؤول الصيني، المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عن الخطر المتمثل في “التهديد الإرهابي”، المحدق بالسلم الدولي.

وأضاف: تنظيم داعش يتمدد بصورة تتسارع بشكل ملحوظ في أجزاء كثيرة من أفريقيا من بينها ليبيا، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير مساندة عاجلة للدول الإفريقية من أجل ضمان النجاح في التصدي لخطر الإرهاب والتطرف.

وكشفت صحيفة “ليدرشب” النيجيرية، أن داعش وجد في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا فرصة سانحة لتوسيع نشاطه ونفوذه في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، من خلال إعادة ترتيب صفوفه.

وتحدثت الصحيفة عن حضور بارز لعناصر “داعش” في نيجيريا، القادمة من ليبيا، مستفيدة من دعم جماعة “بوكو حرام” الإرهابية.

وتحدث تقرير مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، والصادر بالقاهرة مؤخرا، عن العناصر الأساسية لاستراتيجية تنظيم داعش في ليبيا.

وكشف أن التنظيم “يبحث عن نقاط ارتكاز بديلة في ليبيا”، بعد أن تمركز في الجنوب، ويسعى في الوقت ذاته للسيطرة على الهلال النفطي.

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