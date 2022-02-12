الصحة العالمية تحدد موعدا مفترضا لإنتهاء جائحة فيروس كورونا

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا خلال منتصف العام الحالي، شرط تلقيح نحو ثلاثة ارباع سكان العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا، انه “نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود شهر حزيران او تموز”.

واضاف، ان “الأمر بين أيدينا، إنها مسألة اختيار”.

وقد ادلى مدير منظمة الصحة العالمية بتصريحه هذا عند زيارته لمختبرات شركة “أفريجين” في مدينة كيبتاون التي صنعت أول لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ في إفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن يبدأ العمل به عام 2024.