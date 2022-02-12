المشري يؤكد لسفير إيطاليا أهمية الدفع بالمسار الدستوري للوصول للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس على أهمية الدفع بالمسار الدستوري؛ للوصول للانتخابات وتلبية رغبة الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما الجمعة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وبحث المشري مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد أردوغان استمرار دعم بلاده لليبيا؛ للوصول إلى سلام واستقرار دائم في البلاد.