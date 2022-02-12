ليبيا الان

بشير السويحلي: حُسم الأمر.. حكومة الوحدة الوطنية مستمرة حتى الانتخابات

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مستمرة في السلطة، واصفا إجراءات مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة بـ«المهزلة».

وقال «السويحلي»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏حسم الأمر.. مهزلة ‎عقيلة صالح لن تمر وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة حتى الانتخابات».

واضاف أن هناك «‏بيانات من مدن ‎الزاوية ‎وزليتن ومنددة ورافضة لمهزلة ‎عقيلة صالح»، مشيرا بقوله «‏يجب أن لا ننسى أن ‎مجلس الدولة يتحمل أيضًا المسئولية لما وصلت إليه الأوضاع اليوم».

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك