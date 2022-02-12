توافق مصري فرنسي على هذه النقاط بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن ماكرون أعرب خلال لقائه الرئيس المصري الجمعة في مدينة بريست عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره.