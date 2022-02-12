المشري يؤكد على أهمية الدفع بالمسار الدستوري

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقاء له مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في العاصمة طرابلس، يوم أمس الجمعة، واتصال هاتفي مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، على تلبية رغبة الليبيين في بناء دولتهم المنشودة، مشددًا على أهمية الدفع بالمسار الدستوري،

وكان المشري قد ناقش مع كلٍّ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه خلوصي أكار، خلال اتصالين هاتفييْن يوميْ الخميس والجمعة الماضيين؛ آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وجدّد أردوغان وأكار، من جانبهما، على استمرار دعم تركيا لليبيا؛ من أجل الوصول إلى استقرار دائم في البلاد وتحقيق السلام فيها.

وجاء اتصال المشري بالمسؤولين التركيين للاطمئنان على صحتهما بعد شفاء الأول من فيروس كورونا وإصابة الثاني به.

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