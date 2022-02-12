حمزة: لا بديل عن الانتخابات لاستقرار ليبيا

قال أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، إنه يجب أن يبقي مسار إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الهدف الأساسي من أجل ضمان احترام حق المشاركة السياسية للمواطنين والإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

أضاف حمزة على فيسبوك: “لا بديل عن الانتخابات في السعي لاستقرار ليبيا، وتجديد شرعية المؤسسات، وإنهاء أزمة الشرعية، ‏سئم الليبيون الاقتتال والحروب، ولكنهم في ذات الوقت يموتون بشكل بطئ من القهر والاستغلال والظلم والفقر والعوز والحرمان”.