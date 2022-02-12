الحكومة تكشف حقيقة استقالة وزير التعليم العالي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

نفت حكومة الوحدة الوطنية ما تردد من أنباء بشأن استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

وأكدت منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” أن وزير التعليم العالي مستمر في مهامه ولا صحة للقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول تقديم وزير التعليم العالي استقالته ودعوته لزملائه لانتهاج نفس طريقه حفاظا على وحدة واستقرار البلاد وتمكين الحكومة الجديدة من مارسة أعمالها.