ضبط مواد غذائية وأدوية معدة للتهريب بالجانب التونسي من رأس جدير

تمكنت عناصر مصالح الديوانة التونسية بمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا من ضبط خمسة أطنان من المواد الغذائية المدعومة من مادتيْ “الكسكسي والمكرونة” غير المصرح بها على متن شاحنات نقل لدى قيامها بإجراءات الخروج من الجانب التونسي.

كما ضبطت المصالح، على إثر بلاغ تلقته، كمية من الأدوية قدرت بـ 157 علبة من نوع tramadis، trivastal، xanax، إضافة إلى حجز كمية من الأدوية البيطرية الخاصة بالمواشي تقدّر بقيمة 20 ألف دينار.

وذكرت الديوانة أنه بعد تحرير محاضر الحجز؛ فإن القيمة الإجمالية للبضائع التي تم حجزها قُدّرت بحوالي 100 ألف دينار.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية