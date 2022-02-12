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ضبط مواد غذائية وأدوية معدة للتهريب بالجانب التونسي من رأس جدير

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت عناصر مصالح الديوانة التونسية بمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا من ضبط خمسة أطنان من المواد الغذائية المدعومة من مادتيْ “الكسكسي والمكرونة” غير المصرح بها على متن شاحنات نقل لدى قيامها بإجراءات الخروج من الجانب التونسي.

كما ضبطت المصالح، على إثر بلاغ تلقته، كمية من الأدوية قدرت بـ 157 علبة من نوع tramadis، trivastal، xanax، إضافة إلى حجز كمية من الأدوية البيطرية الخاصة بالمواشي تقدّر بقيمة 20 ألف دينار.

وذكرت الديوانة أنه بعد تحرير محاضر الحجز؛ فإن القيمة الإجمالية للبضائع التي تم حجزها قُدّرت بحوالي 100 ألف دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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