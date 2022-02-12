شلقم: الرحلة صحبة الرائد عبد السلام جلود في مذكرته الملحمية طويلة

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، إن “الرحلة صحبة الرائد عبد السلام جلود في مذكرته الملحمية، طويلة وبها محطات تعج بالأحداث التي لا تخلو من سخونة، بعضها حارق وبعضها بارد، وأخرى بين بين”.

أضاف شلقم في مقالٍ بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن “التحاق الطالب عبد السلام جلود، بالكلية العسكرية، كان محطة أخرى حضر فيها زميله الطالب معمر القذافي، وكان دوره حاسماً في رسم مستقبل جلود. بعدما انصاع لرغبة رئيس الحركة وقبل الالتحاق بالكلية العسكرية بإلحاح، بل بضغط من القدافي، الذي حضر خصيصاً من مصراتة لإلحاقه بالكلية العسكرية” وفق قوله.

أضاف قائلًا: “قدم عبد السلام أوراقه، لكن عند الفحص الطبي، قال له الطبيب الصيني، يوجد ثقب في طبلة الأذن اليمنى، وهكذا كما يقول في الصفحة 37 من مذكراته، إنه فرح بهذا الرفض الطبي. لكن الأخ معمر الذي كان ينتظره، توجَّه إلى العقيد حسن السنوسي رئيس اللجنة وأقنعه بقبول عبد السلام”.

وتابع شلقم: “هنا محطة أخرى نقرأ عندها شخصية معمر القذافي وتأثيره على ضابط كبير بكلمات قليلة قال له فيها: أرجوك أن تعطي هذا الطالب فرصة؛ لأنه طالب ذكي ومتميز ولديه عقل منظم وحرام تخسره المؤسسة العسكرية، فوافق العقيد رئيس اللجنة”.