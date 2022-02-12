التركاوي: الدبيبة فقد الدعم المحلي والدولي

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 February, 2022

رجح عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن يستطيع رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا تسلم السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعدما فقد الدبيبه الدعم المحلي والدولي.

وبين التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الدبيبة لم يعد يملك دعما محليا أو دوليا معربا عن أمله في إتمام عملية تسليم السلطة بشكل سلمي بعيدا عن أي تصعيد عسكري

وأضاف التركاوي أنه إذا استطاع باشاغا جعل ليبيا بالكامل تحت سلطة واحدة وتمكن من لملمة شتاتها فسينجح في أن يعيد البلاد لحالة الاستقرار.

وكان مجلس النواب سلم باشاغا أمس الأول الخميس تكليفا بتشكيل حكومته في غضون 15 عشر يوماً بعدما صوت المجلس بالإجماع على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.