الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج الى هادئ على ساحل البلاد.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر إلى صافية مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ظهر اليوم قبالة سواحل الخمس ومصراتة.
• رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وجنوبية غربية على باقي الساحل، تتحول إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية يتحول إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي، وجنوبية غربية على باقي الساحل سـرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر 16 و18 مئوية.
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