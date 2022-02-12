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الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج الى هادئ على ساحل البلاد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر إلى صافية مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ظهر اليوم قبالة سواحل الخمس ومصراتة.
• رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وجنوبية غربية على باقي الساحل، تتحول إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية يتحول إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لانوف الى بنغازي، وجنوبية غربية على باقي الساحل سـرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر 16 و18 مئوية.

الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

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بوابة الوسط

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