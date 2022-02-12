صهد: مجلس الدولة لم يصوت على التعديل الدستوري الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء زائد واحد

ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إرسال تزكيات باسم المجلس لدعم مرشح للحكومة.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري قال: “أنا ومجموعة كبيرة من أعضاء المجلس ليس لدينا علم بالتزكيات التي أعلنها رئيس البرلمان بخصوص مرشح ما، وأن طلب التزكية لمرشح ما أو حتى الحديث عن حكومة جديدة لم تعرض على مجلس الدولة”.

وأوضح أنه إن كان هناك تزكيات بالفعل، فهي تصرفات فردية قام بها أعضاء مؤيدون لشخص ما وهدفها تمرير حكومة جديدة كما يريد رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأشار إلى أن مجلس الدولة أيضا إلى هذه اللحظة لم يصوت على التعديل الدستوري الذي ناقشته لجنتا خارطة الطريق من المجلسين أمس، لافتًا إلى أن التصويت على أي تعديل دستوري يتطلب ثلثي الأعضاء زائد واحد، معربًا عن استغرابه من إعلان عقيلة صالح بخصوص موقف مجلس الدولة من الأمر.

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