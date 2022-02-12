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“الكهرباء” تلوّح بزيادة ساعات طرح الأحمال.. لانخفاض إمدادات الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت الشركة العامة للكهرباء العجز في محطاتها بـ 1,620 ميغاوات بعد أن فقدت 400 ميغاوات بمحطة الخمس الغازية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال.

وعزت الشركة السبب إلى انخفاض ضغط الغاز وعدم توفر كميات الوقود الخفيف الكافية بمحطة الخمس الغازية، بعد الإبلاغ عن تأخر الناقلات على تزويد المحطة للمرة الثالثة على التوالي، رغم المخاطبات المتكررة حسب وصفها.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الطاقة المطلوبة هو 7,030 ميغاوات، فيما استطاعت الوحدات المنتجة توفير 5,650 ميغاوات منها.

وناشدت الشركة المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء للتقليل من نسبة العجز حتى تتمكن من استعادة إنتاجها بشكله الطبيعي.

 

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قناة 218 الليبية

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