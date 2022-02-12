بن شرادة يؤكد تأجيل جلسة الأعلى للدولة لدواعي أمنية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن جلسة المجلس الأعلى المقررة اليوم السبت تأجلت لدواعٍ أمنية وحرصا على سلامة الأعضاء.

وأكد بن شرادة أن البعض كان يسوق لأن اجتماع الأعلى للدولة كان للتصويت على التعديل الدستوري. وهذا غير صحيح، بل هي جلسة تشاورية فحسب، والتصويت جرى في الجلسات السابقة.

وأوضح أن التزكيات لرئيس الحكومة تمت بالفعل بعد تعديل الإعلان الدستوري من مجلس النواب. والجلسة المرتقبة للأعلى للدولة لن تخلص إلى قرار أو تصويت. وهي فقط لإرضاء الأعضاء المعارضين لا أكثر.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله في تصريحات صحافية رصدتها أخبارليبيا24 إنه لا يوجد خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري وآلية التصويت عليه، ولا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها الأربعة التي قدمت وأقرت في جلسة النواب الخميس، وهو ما يعني أنه لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل

وأوضح بليحق أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب. واللجنة المختصة من مجلس الدولة لساعات طويلة، واختتم الاجتماع بالاتفاق. على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

ونفى أي خلاف بين المجلسين حول الفقرة الخامسة من المادة 12 في التعديل الدستوري.

وتابع بليحق ” نال فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب، وأؤكد أنه تحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وأكثر. في حين لم يتحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة ولم يجرِ تزويدنا بها. وبذلك جرى التصويت على فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة”.