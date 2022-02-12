أجواء معتدلة تسود غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على غالبية المناطق، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الاثنين.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و19 درجة مئوية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب العابرة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية.

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