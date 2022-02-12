“خرج سليما معافا وعاد جثة هامدة”.. أم ثكلى تروي تفاصيل استشهاد ابنها في تفجيرات القبة

أخبار ليبيا 24

لا زالت أخبار ليبيا 24 تتجول داخل مدينة القبة التي ما انفكت أذهان سكانها من الحديث عن التفجيرات التي هزت المدينة القابعة شرقي البلاد والذي راح ضحيتها أكثر من 44 شخصاً على الأقل وتسببت في إصابة أكثر من 75 آخرين، إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة صبيحة 20 فبراير من عام 2015.

التفجير أثر في نفوس أهالي المدينة

تلك التفجيرات التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي وضل تأثيرها على نفوس أهالي المدينة حتى بعد مرور سبع سنوات.

أخبار ليبيا 24 في تجولها داخل القبة علها تسلط الضوء على معناة أهالي الشهداء ألتقت. الأم الثكلى، تفاحة سعد بودقيقة، والدة الشهيد عوض عمر عوض، لتروي لنا تفاصيل استشهاد ابنها.

الانفجارات هزت القبة

استيقظت تفاحة سعد بودقيقة على صوت الانفجار الأول من الانفجارات الثلاث التي هزت مدينة القبة، تقول الأم: “جئتنا زوجة ابني الشهيد حاملة ابنها كونه يعاني ارتفاعا في درجة حرارة جسمه اعطيناه الدواء وسألتها عن ابني عوض فقالت إنه نائم”.

تضيف الأم: “عندما رجعت زوجة ابني لغرفتها استيقظ ابني وسألها عن ارتفاع الأصوات في الخارج فأخبرته عن التفجير، حينها خرج واستقل مع ابن جيراننا في سيارته وذهبا ليستطلعا الأمر”.

خرج سليما معافا وعاد جثة هامدة

بعد موجة بكاء شديدة وكأنه تستذكر ذلك اليوم المشؤوم تقول الأم: “خرج من المنزل سليما معافا وعاد جثة هامدة”.

تضيف الأم: “سأل عنه شقيقه الأكبر وعندما أخبرته أنه خرج، لحق به وعندما وصل إلى مكان الانفجار الثاني – ربت شخص على كتفه وقال له: هذا أخوك – لقد كان جثمانه ملقى على الأرض”.

الأم كانت تقرأ القرآن في المنزل وتتألم على الوضع الذي آلت إليه البلاد وما وصلت إليه، حينها جاءها نبأ استشهاد ابنها ونزل عليها كالصاعقة.

الأم يعتصرها الألم

وفي حديث يعتصره الألم تقول الأم: “تعبت عليهم حيث توفي زوجي وهم صغار فكنت أوفر لهم كل يريدون وقمت تزويج ابني الشهيد قبل أخيه الكبير وذلك بهدف إرضائه”.

تتابع الأم: “الألم يعتصرني كونه خرج من المنزل معافا وعاد جثة هامدة”، تضيف الأم الثكلى: “لم ولن ننساه.. نحن في 20 فبراير من كل عام تمر علينا ذكرى رحيله ونحن نعتصر ألماً”.

بعد تنهيدة طويلة تقول الأم: “نحن نعتصر ألما على فراقه حتى في الأعياد والمناسبات الدينية.. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يتم الأبناء ورمل الزوجات.. ربي ينتقم من كل من أبكانا على فالذات أكبادنا”.

ترك خلفه ثلاثة أيام

تقول الأم: “رحل ابني عن الدنيا عن عمر يناهز الـ 42 عاما وترك خلفه ثلاثة أطفال يصارعون مصاعب الحياة”.

الأم أكدت أن ابنها الشهيد كان يجهز نفسه لإكمال دراسته في تركيا ولكن الله أخذ أمانته في تلك التفجيرات الغادرة.

وهي تعتصر ألما تقول الأم الثكلى: “نطالب المسؤولين في الدولة بالالتفات إلى أهالي الشهداء وأن تنظر إلى زوجاتهم وأبنائهم”. تضيف الأم قائلة: “أبناء الشهيد وزوجته لا يمتلكون منزلا”.

الأم اختتمت حديثها قائلة : “ندعوا الله أن يصبر الأمهات والزوجات ويغفر للشهداء.. ونطالب الدولة بالالتفات لعائلات الشهداء حتى في المناسبات والأعياد، على ذلك يخفف عنهم ألم الفراق”.