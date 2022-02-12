خبراء يكشفون مدى تأثير رفع الفائدة الأمريكية على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار

رأى محللون وخبراء اقتصاد ليبيون أن هناك نتائج إيجابية وأخرى سلبية حول رفع أسعار الفائدة الأميركية، فمن جهة سترتفع عوائد الاستثمارات الليبية في الخارج، ولكن من جانب آخر سيرتفع التضخم المستورد وتزداد الأسعار على المستهلكين.

المحلل الاقتصادي عبد الحكيم انبية وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن ليبيا تبحث عن استقرار سعر صرف الدينار وأن الدولار الأميركي يشكل 45% من قيمة العملة.

ولفت إلى أن زيادة الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على سعر الصرف، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول في السياسة النقدية للتقليل من آثار رفع الفائدة الأميركية.

من جانبه، رأى المختص في الأسواق المالية سعيد الزناتي أن رفع الفوائد له دور كبير في الاستثمار الرأسمالي، وهذه دفعة إيجابية للاستثمارات الليبية في الخارج، عبر الصندوق السيادي الليبي والتي تقدر قيمتها بـ70 مليار دولار، فيما تمتلك ليبيا استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في المصارف الأميركية.