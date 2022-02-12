أزمة أوكرانيا تتصاعد وليبيا إلى المربع الأول والصدر يؤكدها "أغلبية وطنية"

علت أصوات هدير محركات الطائرات العسكرية الأميركية وقرقعة جنازير الدبابات الروسية والبيلاروسية التي تجري “مناورات” قرب الحدود الأوكرانية، على ما عداها من أصوات تحذر وتتحسب بقلق شديد لاحتمال إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لقواته لتغزو أوكرانيا. ذلك في وقت شهد اكثر من تعثر على أكثر من جبهة عربية، إذ عادت ليبيا على ما يبدو إلى مربع الانقسام بعد اختيار البرلمان فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، بينما أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تمسكه بمنصبه. كذلك لم ينجح البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك إثر تعطيل مؤقت لترشح أحد الشخصيات البارزة المنافسة بجدية على المنصب، وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري. كذلك، يبدو أن تشكيل الحكومة العراقية لا يزال متعثراً، إذ تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك بعدما زاره رئيس “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني. هذه التطورات والكثير غيرها، تتابعونها في هذا التقرير الأسبوعي من “اندبندنت عربية”.

حشود روسية جديدة وواشنطن تتوقع “غزو أوكرانيا في أي وقت”

صورة بالقمر الصناعي بثتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” للحشود الروسية على حدود أوكرانيا (أ ب)

أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض يوم الجمعة 11 فبراير (شباط) الحالي، إن لدى روسيا الآن قوات تكفي لشن عملية عسكرية ضخمة ضد أوكرانيا، وإن هجوماً قد يبدأ في “أي يوم الآن”. وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة في البيت الأبيض، أن على أي أميركي ما زال موجوداً في أوكرانيا مغادرتها في غضون ما بين 24 و 48 ساعة. وقال إن غزواً روسياً قد يبدأ بهجوم جوي يجعل المغادرة صعبة.

وقال، إن المخابرات الأميركية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وإن شن هجوم سريع على العاصمة الأوكرانية كييف أمر محتمل. وأدلى سوليفان بهذه التصريحات بعد أن أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة عبر الفيديو مع زعماء عبر الأطلسي من غرفة العمليات في البيت الأبيض، وسعى إلى تحقيق وحدة الحلفاء في مواجهة الوضع المتدهور.

وقال مستشار الأمن القومي إنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كان بوتين أصدر أمراً قاطعاً ببدء الغزو. وقال إنه يتوقع أن يسعى بايدن إلى الاتصال هاتفياً ببوتين قريباً في شأن الأزمة.

في الأثناء، أظهرت صور من قمر صناعي نشرتها شركة أميركية خاصة أعمال حشد عسكري روسي جديدة في مواقع عدة قريبة من أوكرانيا، ما يشير إلى استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف لتخفيف الأزمة.

وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في روسيا البيضاء وتدريبات بحرية في البحر الأسود في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، الذي أثار مخاوف من غزو وشيك. وتنفي روسيا تخطيطها لشن أي هجوم.

وقالت شركة “ماكسار تكنولوجيز”، التي مقرها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إن الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة في مواقع عدة في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وروسيا البيضاء.

البرلمان الليبي يختار باشاغا رئيسا للوزراء والدبيبة يرفض التنحي

أكد فتحي باشاغا أن علاقة الحكومة الليبية الجديدة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، الخميس 10 فبراير (شباط)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بعدما أصبح المرشح الوحيد للمنصب إثر انسحاب مرشح منافس، في خطوة جاءت بعد ساعات من فشل محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض الاعتراف بشرعية اختيار بديل له ويتمسك بمنصبه.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.

وذكرت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الخميس، إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيساً للوزراء.

وتعليقاً على قرار البرلمان الليبي، سُئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيساً للوزراء، فأجاب “نعم”.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه ” تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة”. وأضاف صالح خلال جلسة الخميس، “بلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب”.

شرطة لندن أرسلت لجونسون أسئلة في إطار تحقيقها بفضيحة “بارتي غيت”



أعلنت شرطة لندن الجمعة أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في “داونينغ ستريت” خلال فترة الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا، وباتت تعرف بفضيحة “بارتي غيت”.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان “نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبياناً من شرطة لندن. سيرد عليه كما ينبغي”.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون تسلم استبياناً من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقاً لما هو مطلوب.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصاً يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في “داونينغ ستريت” خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة كورونا.

وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

بايدن يبحث والملك سلمان إمدادات الطاقة وتطورات اليمن و”النووي”



بحث الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إمدادات الطاقة والتطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضايا إيران واليمن، وذلك في اتصال هاتفي أجرياه، الأربعاء 9 فبراير (شباط) الحالي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي والعاهل السعودي “أكدا الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وأضاف أن الرئيس الأميركي أطلع الملك سلمان أيضاً على تطورات المحادثات الدولية الرامية “لإعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي”، في حين ذكرت “واس” أن الملك سلمان أشار “إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وشدد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ويؤكد في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار”.



الصدر بعد لقائه قاآني: حكومة العراق لا شرقية ولا غربية

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الثامن من فبراير (شباط)، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بمنزله في النجف.

وذكر مكتب الصدر في بيان مقتضب أن “الصدر استقبل الحاج قاآني في الحنانة”، وأكد زعيم التيار الصدري أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة أغلبية وطنية”، وذلك في أول رأي يعلنه عقب لقائه قاآني.

وكتب الصدر بخط يده عبارة، “بسمه تعالى… لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية” باللون الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة على الحراك التفاوضي في الحنانة، مقر إقامة زعيم التيار الصدري، عن معلومات جديدة عما دار بين الصدر وقاآني، ورجح مصدر التحاق أطراف من “الإطار التنسيقي” بالكتلة الصدرية.



إرجاء انتخاب الرئيس العراقي لتعذر اكتمال نصاب البرلمان

جاءت مواقف المقاطعة بعد إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري (أ ف ب)

أُرجئت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق بعد تعذر اكتمال نصاب الثلثين في البرلمان، بعدما دُعي مجلس النواب إلى الالتئام الاثنين، السابع من فبراير (شباط)، وسط مقاطعة واسعة من عدد من النواب والكتل البرلمانية.

وجاءت مواقف المقاطعة بعد إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري، نتيجة شبهات فساد.

ولم يتوافر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب، وهو الثلثان من بين 329 عضواً.

وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً، أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة.

الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء

اعتبر سعيد أن القضاء وظيفة داخل الدولة وليس سلطة (رويترز)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد 6 فبراير (شباط) إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز المعني باستقلالية القضاء. واعتبر سعيد أن المجلس أصبح من الماضي، معلناً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

ورداً على قرار سعيد، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، لوكالة “رويترز”، إن قرار الرئيس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية. وأضاف لـ”رويترز” عبر الهاتف، “المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل… القضاة لن يسكتوا… هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.



احتجاجات السويداء… سوء الأوضاع المعيشية يظهر بأبعاد سياسية



سويدا.jpg, by fadi.matar

واصل سكان في مدينة السويداء وريفها في الجنوب السوري الاحتجاج لليوم الرابع على التوالي. وبدأت الاحتجاجات في مدينة السويداء، الخميس الماضي 3 فبراير (شباط)، بسبب قرار الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد التي تحتاجها مئات آلاف العائلات السورية. وقُطعت الطرقات الرئيسة مع العاصمة دمشق والريف المحيط بالسويداء، فيما عُقد اجتماع بين محافظ المدينة نمير مخلوف وعدد من المحتجين الذين رفعوا مطالبهم إلى الحكومة السورية ودعوها إلى التراجع عن قرارها. لكن الحكومة تجاهلت مطالب المحتجين وماطلت بالاستجابة لتتجدد التجمعات ورفع المطالب وسط مدينة السويداء والبلدات المحيطة، منذ الأحد الماضي، 6 فبراير (شباط)، حيث تمثلت برفع شعارات تطالب بتوزيع عادل للثروات إضافة إلى حمل شعارات سياسية تطالب بالتغيير وفق القرار الدولي رقم 2254.



ماذا اقترح هوكشتاين لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟



أعطى المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين مهلة جديدة لإنجاز ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وكانت المفاوضات -حسب الجانب اللبناني- قد توقفت عند نقطة ترابط الترسيم البري والبحري برعاية الأمم المتحدة، التي تترأس الاجتماعات وبحضور أميركي، وعلى عمل اللجان في البر والبحر بالآلية نفسها وبالوقت نفسه، حتى يجري التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود. علماً بأن هذه المفاوضات ليست سياسية، وإنما تهدف إلى تثبيت ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وعلى الرغم من أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، فإن ذلك لم يمنعهما من التفاوض غير المباشر حول الحدود البحرية. ولكن تعقد الأمر بسبب الخلاف على حدودهما البرية، نظراً إلى النزاع الذي ظهر عند النقطة الحدودية الأقرب إلى الساحل “رأس الناقورة” بالعربية و”روش هنيكرة” بالعبرية، وهي منطقة ممكن قياسها ببضعة أمتار. ولكن هذه الشروط تغيرت وبطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون، حول طرح الخط 29 كنقطة تفاوضية، أي إحياء لبنان فكرة المطالبة بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 860 كيلومتراً مربعاً. ولكن وحسب المعلومات الواردة في الإعلام اللبناني فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يوافقان على مثل هذا الطرح، فبري هو الذي فاوض على وضع اتفاق الإطار. وكانت حكومة ميقاتي عام 2011 هي مَن أرسلت المرسوم رقم 6433 إلى الأمم المتحدة، الذي يلتزم المطالبة بالخط 23.

الحملة على لقاح “أسترازينيكا” ربما أودت بحياة مئات الآلاف



يعتقد أحد العلماء في “جامعة أكسفورد”، الذي شارك في تطوير لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا”، أن علماء وسياسيين بريطانيين “ربما تسببوا في موت مئات الآلاف من الأشخاص”، وفق قوله، عبر الصيت السيئ الذي ألصقوه باللقاح المذكور.

وفي تصريح أدلى به إلى “بي بي سي” (هيئة الإذاعة البريطانية)، قال البروفيسور السير جون بيل، إن (سياسيين وعلماء) “أضروا بسمعة اللقاح على نحو يتردد صداه في شتى أنحاء العالم”. “أعتقد أن سوء التصرف من جانب علماء وسياسيين ربما كبد خسائر في أرواح مئات الآلاف من الناس، ولا يمكنهم أن يفخروا بذلك [هذا أمر معيب]”، أضاف البروفيسور بيل.

وفاة أكثر من 50 طفلا بدار رعاية تثير التعاطف في السودان



بقدر ما شكّل نبأ وفاة أكثر من 50 طفلاً بدار أيتام، جنوب شرقي الخرطوم، صدمةً صعقت مشاعر السودانيين بمختلف فئاتهم، لكنه في الوقت نفسه فجّر موجة واسعة من التعاطف والدعم الإنساني في أوساط جميع قطاعات المجتمع السوداني. تُعرف دار الأيتام باسم “المايقوما”، وتسع عدد 400 طفل، وتُؤوي حالياً 318 من فاقدي السند، من عمر يوم حتى ست سنوات، بعدها يوزعون على دور الرعاية الأخرى الملائمة.