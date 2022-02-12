خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%

قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن تحقق توقعات البنك الأفريقي بنمو الاقتصاد الليبي هذا العام بنسبة 54%، يرتبط باستقرار تدفق وإنتاج النفط الليبي في العام الجاري وكذلك الأسعار العالمية للخام.

وأضاف الشريف، لبرنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة الوسط «wtv»: «إن هذه التوقعات ترتبط باستمرار إنتاج النفط الليبي عند مستواه الحالي المقدر بـ1.2 مليون برميل يوميًا أو يزيد، من خلال الاستقرار السياسي والأمني وعدم وجود إقفالات».

وفي نوفمبر الماضي، أكد البنك الأفريقي للتنمية أن الاقتصاد الليبي كان الأكثر تأثرًا بثلاث صدمات؛ حيث رهن سرعة الانتعاش جزئيًا بانتعاش في مستوى أسعار النفط، متوقعًا نموًا بـ54% في 2022، ما من شأنه أن يساعد البلاد على تعويض أكثر من نصف خسارتها في العام 2020. لكن البنك حذر في المقابل من مواصلة السلطات الليبية الاعتماد المفرط على الاستدانة الداخلية لتأمين احتياجاتها التمويلية، وذلك في تقريره الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد في شمال أفريقيا».

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ويرى الشريف أن «الحكومات الليبية المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية لم تحقق تنويع مصادر الدخل»، ضاربا مثالا بأن «98% من إيرادات الميزانية كانت لمبيعات النفط الخام في العام 2021».

وبشأن الأسعار العالمية، قال الخبير الاقتصادي، إن هناك «عوامل اقتصادية يتحكم فيها (حجم الطلب على النفط)، وأخرى سياسية ترتبط بسياسات الإنتاج في أوبك والأزمة الأوكرانية».

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تجاوزت 95 دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أعوام بعد تزايد المخاوف المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفع خام «برنت» لتسليمات أبريل بنسبة 4.11%، ليبلغ 95.49 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» تسليم مارس بنسبة 4.72%، ليباع بسعر 94.12 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة «رويترز».