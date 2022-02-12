انخفاض ضغط الغاز يتسبب في فقد 400 ميغا وات من محطة الخمس الغازية

العنوان-الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقد 400 ميغا وات بمحطة الخمس الغازية نتيجة لانخفاض ضغط الغاز وعدم توفر كميات الوقود الخفيف الكافية بالمحطة مما أدى لزيادة حجم العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها عبر فيسبوك أن ذلك جاء نتيجة لانخفاض ضغط الغاز وعدم توفر كميات الوقود الخفيف الكافية بمحطة الخمس الغازية تأخرت الناقلات عن تزويد المحطة للمرة الثالثة رغم المخاطبات المتكررة، مشيرة إلى فقد ما قيمته 400 ميغا وات بالمحطة مما أدى لزيادة في حجم العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

ولفتت الشركة إلى أن إجمالي الإنتاج ظهيرة يوم أمس الجمعة من كافة الوحدات المنتجة كانت 5650 ميغا وات بينما إجمالي الطاقة المطلوبة 7030 ميغا وات ليكون العجز 1620ميغا وات .

ودعت الشركة المستهلك لتوخي الحرص على ما يصله من طاقة والاقتصاد قدر الإمكان للتقليل من هذا العجز وتوفير ما لا يحتاجه منها ريثما يتم التغلب على هذه المشاكل.