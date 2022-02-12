عمران: اعتماد الحكومة الجديدة سيجعل الدبيبة أمام خيارات صعبة.. والكلمة الفصل للشرعية الدولية

ليبيا – رأت عضو هيئة صياغة الدستور، نادية عمران أن هناك توافقًا كبيرًا بين ما وصفتهم بـ”أعداء الأمس وأصدقاء اليوم” على الإطاحة بحكومة تصريف الأعمال والذهاب لاختيار حكومة جديدة سابعة، وتمطيط المرحلة الانتقالية دون تحديد دقيق وتوافق على الأسس الرئيسية اللازمة لإنهاء هذه الأجسام، عبر إنهاء المسار الدستوري وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الجمعة قالت: إن تصريحات عبدالحميد الدبيبة وتأكيده عدم تسليمه إلا لحكومة منتخبة هو أمر طبيعي وليس جديدًا، وفي حال اعتماد حكومة جديدة سيكون رئيس حكومة الوحدة أمام خيارات صعبة، وستكون الكلمة الفصل للشرعية الدولية.

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