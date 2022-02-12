حمودة ينفي استقالة وزراء من حكومة الوحدة

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء لحكومة الوحدة، محمد حمودة، أن الحكومة مستمرة بجميع وزرائها في أداء عملها بشكل اعتيادي، نافيًا صحة ما يُشاع عن استقالة بعض الوزراء، لافتًا إلى أنهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية.

وأضاف حمودة أن حكومة الوحدة تواجه حملةً واسعةً من الأخبار المزيفة والمضللة، ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء، بحسب وصفه.

وسبق أن أفاد مصدر مطلع لـ “218” أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تعتزم تقديم استقالتها، وهو ما نفته الوزارة، في حين ذكر مصدر آخر أن عبد الحميد الدبيبة رفض استقالة وزير الداخلية خالد مازن، حيث أضاف أنه موجودٌ في مقر بعثة الأمم المتحدة بقرية النخيل في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

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