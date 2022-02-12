الجامعة العربية: ندعم ليبيا من خلال توجيه المستثمرين للمشاركة في إعمارها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة العربية لدولة ليبيا من خلال توجيه أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي وتعزز دورها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورتها العادية 109 بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة وذلك لمناقشة الملفات الاقتصادية بالمنطقة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشاد الأمين العام بجامعة الدول العربية بنجاح الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة دولة ليبيا والقرارات الصادرة عنها.

وأكد وزير الاقتصاد على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل منطقة التجارة الحرة الكبرى وتنشيط تجارة العبور وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية وتنويع الاقتصاد.