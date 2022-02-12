السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا إنها تتطلع إلى حماية الاستقرار كأولوية قصوى في ليبيا، مشددة على ضرورة قيام جميع الأطراف والمؤسسات بتحقيق هذا الهدف.

وأعادت السفارة في حسابها على «تويتر» نشر بيان الأمم المتحدة الصادر أمس الجمعة بخصوص الوضع في ليبيا، والذي أكد فيه الأمين العام أنطونيو غوتيريس ضرورة تحقيق «الهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».

– غوتيريس يذكر المؤسسات الليبية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت

– السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

وشدد غوتيريس على جميع الأطراف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى؛ وذلك في سياق التعليق على اختيار البرلمان (مجلسي النواب والدولة) فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، في وقت يتمسك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بمنصبه.