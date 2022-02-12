الشاطر: تكليف باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة تطبيق لديمقراطية القذافي

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر تكليف البرلمان لفتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ ” بتطبيق لديمقراطية القذافي”.

الشاطر وفي تصريحات خص بها قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني قال: “هناك مخالفات قانونية أبرزها استبعاد البيباص،وكذلك لم يتم التصويت عبر الصندوق لتحديد عدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين”.

وأضاف الشاطر: “الإجراء نفسه ينطبق على عملية التصويت الخاصة بتعديل الإعلان الدستوري”

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