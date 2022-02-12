هل تتدخل تركيا لمنع تشكيل حكومتيْن في ليبيا؟

توقعت أوساط سياسية في ليبيا أن تتدخل تركيا لمنع سيناريو تشكيل حكومتين في ليبيا، كما أنها لا تستبعد أن تكون أنقرة قد حسمت أمرها لصالح رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الأمر الذي قد يدفع برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى التخلي عن منصبه.

وشهدت علاقات أنقرة مع شرق ليبيا انفراجًا لافتًا في الآونة الأخيرة، حيث زار السفير التركي بنغازي وطبرق، سبقتها زيارة وفد من مجلس النواب تركيا، حيث تم التوافق على دعم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي كانت مثارًا للجدل حتى وقت قريب.

وأضافت الأوساط أن الدبيبة أبدى تجاوبًا متأخرًا مع مناخ التهدئة الذي يسود المنطقة، وهو الأمر الذي انتبه إليه باشاغا منذ انتهاء المعارك في طرابلس نهاية عام 2020، حيث عمل على فتح قنوات تواصل مع العديد من الدول، وفي مقدمتها مصر وفرنسا، بحسب ما أشارت إليه صحيفة “العرب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية