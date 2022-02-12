البشير: غياب الأمن وحظر التسليح جعلت من الأرض الليبية تربة خصبة لكل الأعمال غير المشروعة

قال المحلل العسكري طه البشير إن الفوضى السياسية في البلاد وغياب الأمن وحظر التسليح كلها عوامل جعلت من الأرض الليبية تربة خصبة لكل الأعمال غير المشروعة، من تمركز للإرهابيين وتجار البشر والأسلحة والمخدرات.

البشير لفت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” بشكل خاص إلى الصحراء الليبية التي قال إنها تعج بالإرهابيين والخلايا النائمة، والجميع على يقين بأن ليبيا بها إرهابيون من كافة الدول المجاورة؛ حيث تستغل هذه الفوضى لضرب استقرار دول الساحل وشمال إفريقيا.

وطالب بسرعة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي والقوات الأمنية المفروض بقرار من الأمم المتحدة منذ 2011 حتى يتمكنوا من مواجهة هذه التنظيمات المسلحة تسليحا كبيرا، إضافة لإجراء مسح كامل للصحراء الليبية والمناطق النائية لحصر وجود الإرهابيين ومعسكرات المرتزقة غير المعلومة.