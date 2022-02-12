الغرياني: لا يهمنا شخص رئيس الحكومة بل إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة

التقى المفتي المعزول الصادق الغرياني الخميس الماضي رئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتناول اللقاء القضايا والأحداث السياسية الجارية وكلام المفتي حول إنهاء عمل مجلسي النواب والدولة.

وبحسب بيان الغرياني، فإنه قد بين خلال اللقاء أن الشخوص التي تترأس الحكومات ليست هي محل النظر والتقييم الآن، وإنما المطلوب هو إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت.

وأضاف أن محاولة وضع حكومة جديدة سيطيل من أمد الأزمة، في حين أن الحكومة الحالية أبدت استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية خلال الشهور القادمة.

كما أشار الغرياني، إلى أن الأجسام الموجودة اليوم من النواب والدولة قد استنفدت كل ما لديها ومرت عليها سنوات عديدة، وأن التمديد الحاصل ما هو إلا وسيلة لإلهاء الناس وتطويل أمد الأزمة.

من جانبه قال المشري إن مجلسه يسعى لتحقيق المصالحة الوطنية التي يطمح إليها كل الليبيين قدر الإمكان، وفق قوله.