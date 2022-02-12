أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الأجواء تبقى معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد خصوصًا فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وتتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة خاصةً على المناطق الساحلية، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبيًا يوم الاثنين على بعض المناطق الغربية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من يوم الأربعاء بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الاثنين.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

وتكون السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس- الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

بينما في الكفرة – السرير – تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.