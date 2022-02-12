المشري ونورلاند يؤكدان على أهمية الدفع نحو المسار الدستوري للوصول للانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، جاء ذلك في مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي أمس الجمعة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية. وأهمية الدفع نحو المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قدّم الخميس لمجلس النواب تزكية 52 من أعضائه لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. لتخلف حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.