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بن شرادة: تم تأجيل جلسة مجلس الدولة حفاظاً على سلامة أعضائه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو المجلس الاستشاري للدولة سعد بن شرادة، أن جلسة المجلس المقررة اليوم السبت تأجلت لدواعٍ أمنية، وذلك حرصا على سلامة الأعضاء.

وأضاف «بن شرادة» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن البعض كان يسوق بأن اجتماع المجلس كان للتصويت على التعديل الدستوري، وهذا غير صحيح، بل هي جلسة تشاورية فحسب، والتصويت جرى في الجلسات السابقة».

وتابع أن «التزكيات لرئيس الحكومة تمت بالفعل بعد تعديل الإعلان الدستوري من مجلس النواب، والجلسة المرتقبة للمجلس لن تخلص إلى قرار أو تصويت، وهي فقط لإرضاء الأعضاء المعارضين لا أكثر».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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