وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الفلسطيني هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2022

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره الفلسطيني خالد العسيلي الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر أصحاب الاعمال بالبلدين في إطار التشبيك بين القطاع الخاص وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بعدة مجالات وابرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.