توقف مصنع الأكسجين بمركز العزل بسرت

أكدت مصادر طبية بمركز العزل في سرت، توقف مصنع الأكسجين، بالمركز عن العمل بسبب عطل فني يحتاج إلى صيانة وقطع غيار.

ولفتت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى استجلاب كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين حاليًا، عن طريق استئجار سيارة نقل من مصراتة إلى سرت، بشكل يومي، وذلك لتوفير الأكسجين للحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا النزيلة في المركز، والتي يصل عددها إلى ثمانية.

– مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة

ولفتت المصادر إلى استجلاب عدد 50 أسطوانة أكسجين حجم كبير يوميًا، وتتحمل بلدية سرت قيمة إيجار سيارة النقل خصمًا من مخصصات لجنة كورونا؛ حيث تقدر تكلفة السيارة قرابة 500 دينار للنقلة الواحدة.