المشري لـ أردوغان: من المهم الدفع بالمسار الدستوري للوصول لانتخابات قانونية ونزيهة

ليبيا – أجرى رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي “رجب أردوغان” للاطمئنان على صحته بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تمت خلال المكالمة مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد؛ إذ أكد المشري على أهمية الدفع بالمسار الدستوري للوصول إلى انتخابات قانونية ونزيهة.

من جانبه أكد “أردوغان” استمرار دعم بلاده لليبيا؛ للوصول إلى سلام واستقرار دائم في البلاد.

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